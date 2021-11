Mystische Momente im dunklen Wald des Königstals

Das sehen auch Christa und Viktor Rogger so. Sie sind aus dem nahen Winterthur angereist, um in das Erlebnis einzutauchen. «Ich bin grundsätzlich an Kunst interessiert», erzählt Christa Rogger. Sie betätige sich selber künstlerisch, schaffe Skulpturen und widme sich dem speziellen Druckverfahren Holzschnitte. «In der Nacht auf Erkundigungstour zu gehen, ist schon etwas Besonderes», meint sie.

Individuelle Poesie

Ihr Mann Viktor freut sich einerseits über das mystische Erlebnis, andererseits aber auch darüber, «von meiner Frau viel in Sachen Kunst lernen zu können». Es sei schon bemerkenswert, was hier von einigen Begeisterten geschaffen worden sei. Um so etwas Grossartiges erleben zu können, müsse man nicht ins Ausland reisen, sagt er. Von einer Art Sternenhimmel, der im Wald projiziert worden ist, sei er besonders angetan gewesen.

Entlang des Zellerbachs laden die Licht-Interventionen der Künstlerinnen und Künstler zum Verweilen, Betrachten, Sinnieren und Staunen ein. Sie alle entfalten ihre individuelle Poesie. Zum Beispiel das Werk «1m2» von Kathrin Severin, welches nicht nur eine präzis angeordnete, durch Lichterfäden geschaffene Fläche zwischen Bäumen zeigt, sondern einen ganzen geometrischen Körper. Als beeindruckende Lichtsäule kommt das von Katharina Henking geschaffene Objekt namens «Transluszierendes Volumen» daher.

15 Kunstschaffende, 13 Installationen



Der Lichterzauber im Königstal unter der künstlerischen Leitung von Ulla Rohr findet jeweils am Freitag und Samstag, von 17 bis 22 Uhr, statt. Die Lichtobjekte und künstlerischen Installation können noch bis am 11. Dezember bestaunt werden. Der Einzeleintritt beläuft sich auf fünf Franken, Familien bezahlen zehn Franken.

Die folgenden Künstlerinnen und Künstler sind mit ihren Werken am Lichterzauber beteiligt: Nicole Chenevard und Monica Koch, Katharina Henking, Hans Frischknecht, Hubus, LETO Markus Meyle, Vivi Linnemann, Ulti, Erwin Schatzmann, Martin Schmid Caiazzo, Kathrin Severin, Marion Strunk, Spike, Conny Wepfer sowie Ulla Rohr und Tibor von Meiss.