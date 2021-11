Wetzikon ist jetzt noch attraktiver, fitter und gesünder

Ebenfalls für Gesundheit und Wohlbefinden sorgt die Zahnarztpraxis Easydent. Mit ihrem Angebot deckt sie ein breites Spektrum der Zahnmedizin ab und betreut Kundinnen und Kunden professionell und einfühlsam in einer topmodernen Praxis.

Wohndesign und Blumenkreationen: Very Living und Mili’s Flowers

Wer nach stilvollem Interior Design und Accessoires sucht, ist bei Very Living im Drei Linden richtig. Hier findet man erlesene Möbelstücke der niederländischen Marke Riviera Maison oder des französischen Labels Blanc d’Ivoire sowie liebevoll ausgesuchte Wohnaccessoires. Ebenso bietet Very Living professionelle Wohnberatungen an. «Geschmackvoll eingerichtete Räume, welche die eigene Persönlichkeit widerspiegeln, tragen massgeblich zur Lebensqualität bei», so Inhaberin Claudia Arpagaus.