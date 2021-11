Aktuell gibt es keine Zertifikate für Genesene

Gemäss der Zeitung «20 Minuten» können zurzeit aufgrund einer technischen Störung beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation keine Covid-19-Zertifikate für Genesene ausgestellt werden, die Antikörper in ihrem System nachweisen können. Dies schreiben auch die «Analytica»-Laboratorien auf ihrer Homepage.

Gemäss einer Mitteilung arbeitet der Bund mit Hochdruck an einer Lösung. Nach Inbetriebnahme der neuen Funktion am 16. November habe man festgestellt, dass in Ausnahmefällen ein Fehler beim Ausstellen des Zertifikats auftreten kann, wie eine Mediensprecherin des Bundesamts für Informatik gegenüber «20 Minuten» sagt.

Um eine fehlerhafte Ausstellung von Zertifikaten zu verhindern, habe man das System vorerst offline genommen. Aktuell würden intensive Test laufen, das System soll voraussichtlich bis Ende Woche wieder zur Verfügung stehen. Antigentests können weiterhin durchgeführt werden.

Bereits im Oktober kämpfte der Bund mit einer Pannenserie, wir berichteten.