Künzli AG: Die erste Adresse für hochwertige Unterlagsböden

Bevor ein Bodenbelag wie Parkett, Laminat oder Platten verlegt werden kann, braucht es einen soliden Untergrund, den Unterlagsboden. Dieser dient als Schallschutz und stellt sicher, dass der Fussboden geebnet und belegbar ist. Künzli AG hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und bietet von der persönlichen Beratung über die Planung bis zur professionellen Ausführung einen umfassenden Service an.

Nur so gut wie der Untergrund

So unterschiedlich der Verwendungszweck eines Bodens ist, so vielfältig sind auch die Anforderungen an den Unterlagsboden. Ob für private Liegenschaft oder Firmengebäude. Ob Wärme- und Trittschalldämmung, Hartbeton-Boden in einer Tiefgarage, schlichter Sicht-Zementboden in einer Geschäftsliegenschaft oder einzigartiger Designboden mit Farbpigmentierung in Wohnräumen: Künzli AG kennt alle Arten von Unterlags- und Sichtböden und vor allem die passenden Materialien für jedes Bedürfnis bei Neubauten, Umbauten oder Sanierungen.

CAF-Designböden by Künzli AG

Sicht- und Designböden sind voll im Trend. Mit „Künzli K-CAF Designböden“ bietet das Unternehmen ein Qualitätsprodukt, welches die Anforderungen an Design, Qualität, Langlebigkeit und einfache Pflege perfekt vereint. Der widerstandsfähige Calciumsulfat Fliessestrich eignet sich für Neu- und Umbauten und besonders dann, wenn niedrige Bodenhöhen oder eine fugenarme Ausführung gewünscht ist – mit oder ohne Bodenheizung.

Eine Ansprechpartnerin für alles

Tabea Koller, Abteilungsleiterin Unterlagsböden, kennt das Bauwesen von der Pike auf. Die gelernte Malerin mit fundierter Weiterbildung zur Bauführerin berät die Auftraggeber vom Rohbau bis zum Innenausbau persönlich und mit geschultem Auge fürs Ganze. Im Showroom in Gossau ZH stellt Tabea Koller die Materialien und Möglichkeiten unverbindlich vor. Sie übernimmt gemeinsam mit ihrem Bauführerteam die Planung und kümmert sich um eine fristgerechte, präzise Umsetzung bis zur Endabnahme. Über sie eröffnet sich den Auftraggebern nicht nur das ganze Künzli-Spektrum mit rund 100 bestens ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitenden, sondern auch ein grosses Netzwerk an zuverlässigen Lieferanten.

Beratung und Verkauf