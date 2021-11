Lehrlingswettbewerb prämiert innovative Projekte

So erlebten die Prämierten den Lehrlingswettbewerb. (Video: Elias Wirth)



So plante Fabian Dreier, der sich im zweiten Lehrjahr als Unterhaltspraktiker befindet, eigenständig eine Strassenumleitung in Wetzikon. Niklas Scherer, angehender Polymechaniker, entwickelte eine eigene Modellflugzeugturbine. Und vier Lernende des libs in Zürich-Oerlikon entwarfen einen sogenannten Ex-

truder, mit dem überschüssiges Material von 3-D-Druckern wieder eingeschmolzen und verwertet werden kann. Das Projekt überzeugte die Jury vor allem wegen der Nachhaltigkeit.

Ebenfalls prämiert wurde das digitale Covid-Game, das Nils Hindermann, der sich in der Lehre zum Informatiker befindet, entwarf. «Es trifft den Zeitgeist», meint Sterchi Pelizzari. Hindermann zeigt sich überrascht und erfreut über die Prämierung: «Ich bin sehr glücklich. Es hat sehr viel Spass gemacht, aber am Schluss wurde die Umsetzung immer komplexer.»

Die angehende Schreinerin Elisa Spano durfte sich ebenfalls über eine Jury-Prämierung freuen. «Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe», sagt die Gewinnerin. Sie plante und realisierte für den Lehrlingswettbewerb einen eigenen Schreibtisch. (lel)

Das Abschlussvideo und die Projekte finden Sie auf digital.lwzo.ch.