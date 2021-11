Turbenthal und Wila spannen fürs Trinkwasser zusammen

Der Hitzesommer 2018 wird vielen Tösstalerinnen und Tösstalern noch länger in Erinnerung bleiben. Fast überall riefen die Gemeinden dazu auf, sparsam mit Trinkwasser umzugehen. So auch in Wila.

«Wir können aber für solche Ausnahmefälle auf unsere eigene Wasserversorgung zählen und zusätzlich auf den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal», erklärt der zuständige Gemeinderat Sandro Turcati (SP). «Wir haben also in Wila einen Plan A und einen Plan B.»