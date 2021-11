Mit der Aktion «Weihnachtspäckli» Freude bereiten

Am vergangenen Samstag hat in Wila vor dem Volg und in Turbenthal vor der Migros der Sammeltag für Weihnachtspäckli stattgefunden. Diese sind für bedürftige Menschen in Südost- und Osteuropa gedacht und beinhalten jeweils verschiedene Hilfsgüter. Freiwillige Helferinnen und Helfer der Reformierte Kirche Turbenthal-Wila und der Chrischona Wila sammelten dafür eifrig Reis, Mehl, Guetsli, Kaffee, Spielsachen und vieles mehr.