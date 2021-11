«Immer noch gibt es Frauen, die nicht wissen, dass es Hilfe gibt»

Sandra Fausch ist die Geschäftsleiterin des Frauenhaus und der Beratungsstelle Zürcher Oberland.

Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so eine Umfrage sehen?

Sandra Fausch: Die Ergebnisse haben mich nicht erstaunt. Ich bin seit bald 20 Jahren in dieser Arbeit tätig und es ist mir sehr bewusst, wie viele Frauen unter häuslicher Gewalt leiden. Trotzdem machen die Zahlen natürlich nachdenklich und regen hoffentlich viele Menschen dazu an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So zeigt die Umfrage von Somoto beispielweise ja auch, dass sich Vorurteile hartnäckig halten. Nach wie vor sind viele Menschen der Meinung, dass häusliche Gewalt etwas Privates ist und auch bleiben soll oder dass bei sexueller Gewalt das Opfer eine Mitschuld trägt.

Ist häusliche Gewalt immer noch ein Tabuthema?

Diese Frage ist für mich, die täglich damit konfrontiert ist, schwierig zu beantworten. Ich bin schon der Ansicht, dass gerade auch in den letzten zwei Jahren in Zusammenhang mit Corona sehr viel über Häusliche Gewalt berichtet wurde. Trotzdem zeigt sich immer wieder, dass es nach wie vor viele Betroffene gibt, die ihre Rechte nicht kennen oder nicht wissen, wo sie Hilfe und Unterstützung erhalten.

Wie ist die Situation bei Ihnen im Frauenhaus?

Wir waren in diesem Jahr wie auch im letzten Jahr hoch ausgelastet. Es gab immer wieder Zeiten, in denen wir ganz voll waren und auch die anderen zwei Häuser im Kanton Zürich keinen Platz mehr hatten. Dann mussten Klientinnen ausserkantonal platziert werden. Es ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass wir für jede Frau, die sich bei uns meldet nach geeigneten Lösungen suchen und diese auch finden.

Hat Corona die Situation verschlimmert?

Es ist schwierig für mich, das abschliessend zu beurteilen. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Belastung in den Familien und damit das Risiko für häusliche Gewalt zugenommen hat. Enger aufeinander zu leben, Sorgen und Ängste oder vermehrte Konflikte in der Partnerschaft sind klare Risiskofaktoren für häusliche Gewalt.

Das Frauenhaus verfügt insgesamt über 9 Zimmer für Frauen mit Kindern. Wie lange bleiben die Frauen durchschnittlich bei Ihnen?

Das ist sehr unterschiedlich. Die Frau, die 2021 am Längsten bei uns war, benötigte den Schutz und die Begleitung durch das Frauenhaus während 8 Monaten. Andere Klientinnen nur wenige Tage. Durchschnittlich sind viele Klientinnen rund zwei Monate im Frauenhaus. Die Frauen sollen Zeit und Raum haben, zu entscheiden, wie es weiter geht. Das kann die definitive Trennung sein, ein Strafanzeige, ein Eheschutzverfahren. Manche Frauen wollen in eine eigene Wohnung ziehen, andere brauchen noch mehr Unterstützung. Es gibt auch Frauen, die wieder zu ihrem Partner zurückgehen und ihm noch eine Chance geben.

Gerade kürzlich wurde im Parlament Wetzikon gefordert, dass das Frauenhaus mit einem regelmässigen Beitrag unterstützt wird. Wie sieht es bei Ihnen finanziell aus?

Wetzikon zahlte früher regelmässig einen freiwilligen Betriebsbeitrag ans Frauenhaus, hörte damit aber vor mehreren Jahren auf. Mit der Stadt Uster konnten wir dieses Jahr sehr angenehme Verhandlungen führen, welche zu einem sehr erfreulichen Ergebnis führten und uns in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt vorwärts gebracht haben. Uster zahlt ab 2022 einen wesentlichen Beitrag, konkret geht dieser an unsere ambulante Beratungsstelle. Bereits 2020 und 2021 leistete die Stadt ans Frauenhaus aber auch einen freiwilligen Beitrag. Für die Unterstützung sind wir sehr dankbar. Seit 2020 unterstützt uns der Kanton Zürich über das kantonale Sozialamt zudem mit einem deutlich höheren Betriebsbeitrag. Unsere finanzielle Situation hat sich in den letzten zwei Jahren also deutlich verbessert. Trotz allem sind wir nach wie vor auf Spenden und freiwillige Betriebsbeträge angewiesen. Es ist teilweise nach wie vor schwierig, finanziell zu planen, weil wir nie wissen, wie die Belegung sein wird.