Protest-Feuer auf dem Ruetschberg bleibt kalt

In rund zwei Wochen stimmt die Schweiz über das neue und umstrittene Covid-19-Gesetz ab. Mit Höhenfeuer wollten Gegner der Vorlage gestern Abend schweizweit auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Auch in der Region sollten in Pfäffikon, Uster und Nänikon weit sichtbare Feuer entzündet werden.