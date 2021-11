Pächterwechsel in der Ustermer «Sonne» – nach 16 Jahren

Nach 16 Jahren ist Schluss: Das Restaurant Poseidon an der Aathalstrasse 5 in Uster schliesst Ende Monat seine Türen. Die Wirte Athanasios Dailianis und Despina Formisano stellen den Betrieb aber nicht ein, sondern ziehen mit ihrer griechischen Taverne etwas näher in Richtung Stadtzentrum. Von der «Sonne» geht es in den «Sonnenhof» an der Freiestrasse.