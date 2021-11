Das Zuhause der Supermagnete in Uster

Die Pandemie hat spürbaren Einfluss auf das Supermagnete-Sortiment: Die Arbeit im Home-Office erfordert neues Equipment wie Kabelführungsmagnete. Do-It-Yourself-Projekte im Garten steigern die Nachfrage nach wasserdichten gummierten Magneten und dank dem wiederkehrenden Trend zu Campingferien zählen nun auch magnetische Trinkgläser zum Produktsortiment.

Versandpartner Murghof

Alle auf supermagnete.ch angebotenen Artikel werden in Frauenfeld gelagert, verpackt und versendet. Seit 2004 beauftragt Webcraft die Murghof Werkstätten, die das herausfordernde Handling der superstarken Magnete kompetent und mit Begeisterung managen. Als geschützte Werkstätte bietet der Murghof Menschen mit psychischer Beeinträchtigung eine Anstellung. Webcraft unterstützt die soziale und berufliche Integration der betroffenen Personen durch die Partnerschaft mit dem Murghof gezielt.

Deutsche Tochterfirma

2011 hat die Webcraft AG ihre deutsche Tochterfirma gegründet: Die Webcraft GmbH steht in Gottmadingen, nahe der Schweizer Grenze, und beschäftigt drei Mitarbeiterinnen. In Gottmadingen werden das Retourenhandling und der Musterversand für die EU abgewickelt.

Webcrafts Mitarbeitende

Auf 1600 Quadratmetern Bürofläche beschäftigt Webcraft in Uster die Abteilungen IT, Beschaffung, Marketing, Personalwesen, Buchhaltung, Office Management und – die grösste Abteilung – Customer Care. 26 Kundendienstmitarbeitende beraten Kunden mehrsprachig zu Eigenheiten und Einsatzmöglichkeiten der Supermagnete und geben Einblick in die Welt des Magnetismus. Das Beschaffungsteam sichert den Lagerbestand von über 35 Millionen Magneten und das Marketing-Team passt den Shop fortlaufend an die Bedürfnisse der Supermagnete-Kunden an.