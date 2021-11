Nur noch ein Kindergarten für Weisslingen

Werden Veränderungen im Bereich Kindergärten diskutiert, werden die Diskussionen schnell einmal emotional. Das war auch in Weisslingen so, als das Projekt für einen einzigen zentralen Kindergarten im Schmittenacher vorgestellt wurde. Dieses Projekt wurde im Dezember 2016 an der Gemeindeversammlung an die Exekutive zurückgewiesen.

Danach herrschte rund zwei Jahre Planungspause, die übelsten Engpässe wurden in den folgenden Jahren mit dem Aufstellen von Containern behoben. Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen, die Probleme aber blieben und wurden ab 2018 erneut angepackt.

Im Februar genehmigte die Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit für die Schulraumplanung. Inzwischen sei diese weit fortgeschritten, hiess es. So weit, dass sich der Gemeinderat und die Schulpflege entschlossen haben, die Öffentlichkeit über den Stand der Planung und die Arbeit der extra eingesetzten strategischen Kommission zu informieren.

Geringes Interesse

Der Informationsabend fand an diesem Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Widum statt. Das Echo war bescheiden, fanden sich doch nur rund ein Dutzend Interessierte zur Informationsveranstaltung ein. Gemeinderat Pascal Martin (SVP), der das Projekt betreut, ist zuständig für Hochbau, Liegenschaften, Forst- und Landwirtschaft sowie Naturschutz.

Für ihn ist das geringe Interesse ein Zeichen dafür, dass sich die Diskussionen über die Planung betreffend Kindergärten versachlicht habe. Das Thema werde offenbar weniger emotional behandelt als noch vor fünf Jahren.

Christine Steiner Bächi vom Büro Ernst Basler + Partner hatte die strategische Kommission geleitet. In diese waren neun Personen, darunter Exekutivmitgliedern des Gemeinderats, der Schulpflege, Lehrpersonen Kindergarten, Schulleiter und weitere Betroffene eingeladen worden, um die Probleme der Kindergärten in Weisslingen zu diskutieren und nach einer optimalen Lösung zu suchen.

Steiner erläuterte die Vorgehensweise der Kommission, die ins Auge gefassten Ziele, sowie die Leitplanken und die Schwerpunkte der Kommissionsarbeit. Das Resultat gleicht dem Projekt, welches 2016 vom Souverän zurückgewiesen wurde. Was nichts daran ändere, dass es nach wie vor die beste Lösung für die Schulraumplanung Kindergärten in Weisslingen darstelle, wie vermehrt seitens der Kommissionsmitglieder betont wurde.

Aufheben und verkaufen

Die neunköpfige Kommission kam zum Schluss, dass statt der Kindergärten Hintergasse, Burggasse und Theilingen nur noch der Kindergarten Schmittenacher betrieben und entsprechend ausgebaut werden soll. Die Kommission hatte diverse Varianten auf Eignungen wie Lage, Qualität, Nutzung von Synergie, Ausbaumöglichkeiten und anderes mehr geprüft.

Auch die Wirtschaftlichkeit, also der Investitionsbedarf, die Unterhaltskosten und der Betriebsaufwand wurde in Rechnung gestellt und schliesslich als ein wichtiger Punkt auch eine pädagogische Beurteilung vorgenommen. Dies alles berücksichtigend sei man zum Schluss gekommen, dass ein Dorfkindergarten genüge und beim Schmittenacher genügend Platz zur Verfügung stehe. Wie Martin weiter ausführte, sollen die drei nicht mehr benutzten Kindergärten veräussert werden, was wesentlich zur Finanzierung des Projekts Schmittenacher beitragen würde.

Sichere Schulwege

In der anschliessenden Diskussion kam neben der Finanzierung des Projekts, zu der zu diesem Zeitpunkt nur vage Aussagen gemacht werden konnten, die Frage nach der Sicherheit der Schulwege zur Sprache. Grundtenor war, dass die Kindergartenschüler schon jetzt Hauptstrassen überqueren und sie dies verantwortungsvoll tun.

Eine ins Gewicht fallende Zunahme der Querungen von Strassen zeichne sich nicht ab. Gleiches gelte für die Schülertransporte. Schon jetzt würden Kinder von den Aussenwachten nach Theilingen transportiert, die Schulbusse würden nach Theilingen und weiter zum Schmittenacher fahren.

Dass die Schliessung von Kindergärten nostalgische Emotionen auslösen, sei verständlich, sagte Pascal Martin. Trotzdem dürfe man nicht aus den Augen verlieren, was nötig und sinnvoll sei. Würde man in die Renovation der bestehenden Kindergärten investieren, würde dies viel Geld verschlingen, aber die Situation nicht wesentlich verbessern, weil die alten Gebäude immer noch alt sein und nicht in jedem Fall dem Lehrplan 21 entsprechen würden.

Letztes Wort hat das Volk

Eine Kindergartenlehrperson der Kommission erklärte, dass sie anfänglich Mühe mit einer allfälligen Schliessung von Kindergärten gehabt habe. Die Arbeit in der Kommission habe sie aber davon überzeugt, dass die jetzt präsentierte Lösung kompromissfähig für die ganze Gemeinde sei.

Laut Gemeinderat Martin sieht der Terminplan folgendermassen aus: Im April 2022 soll eine vorbereitende Gemeindeversammlung stattfinden, an der einmal mehr detailliert über das Projekt informiert werden soll. Das letzte Wort hat die Bevölkerung im Juni an der Urne, wenn über das Projekt abgestimmt wird. (Eduard Gautschi)