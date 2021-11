Keine Parkplätze mehr für Handwerkerautos in Dübendorf?

In Zukunft sollen in Dübendorf grosse Gefährte öffentliche Parkplätze zwischen 8 und 20 Uhr nicht mehr länger als drei Stunden besetzen. So sieht es die Abteilung Sicherheit in einer neuen Bestimmung über das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichem Grund vor.

In der neuen Regelung stehen jedoch keine Masse für ein zu grosses Fahrzeug, sondern lediglich, dass für Busse, Lieferwagen oder Handwerker-Kleinlaster keine Parkkarten mehr ausgestellt würden.