Volketswiler Industrieverein befasst sich mit E-Mobility

Auf Einladung des Industrievereins Volketswil fanden sich am Freitag, 5. November, rund 50 Personen zum Business-Lunch ein. Im Parkhotel Wallenberg in Volketswil orientierten zwei Fachreferenten einerseits über die Entwicklungen der Automobilindustrie im E-Mobility-Segment, andererseits über die Herausforderungen in der Infrastruktur, wenn es ums «Auftanken» geht.