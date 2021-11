Lehrstellen-Angebote der Region

Offene Lehrstellen 2022

Anlageführer EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A oder gute Noten Sek B

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Automatiker/in EFZ

MSW Mechatronikschule, Winterthur, Zeughausstrasse 56, 8400 Winterthur

Kontakt: Frau Beatrice Bührer, 052 267 55 44

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Infos unter www.msw.ch

Bäcker-Konditor-Confiseur EBA (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Christian Vonwyl

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek B oder gute Noten Sek C

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Christian Vonwyl

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Gute Noten Sek B oder Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Betriebsinformatiker/in EFZ - 4 Jahre

Embru-Werke AG, Rapperswilerstrasse 33, 8630 Rüti

Kontakt: Frau Evelyn Ziegler, 055 251 13 30

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: nein

Sek A

Bitte schriftliche Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@embru.ch

Detailhandelsfachmann/ -frau EFZ – 3 Jahre

Embru-Werke AG Rapperswilerstrasse 33, 8630 Rüti

Kontakt: Frau Evelyn Ziegler, 055 251 13 30

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Bitte schriftliche Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@embru.ch

Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ

Brocki Meilen, Seestrasse 799, 8706 Meilen

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV (Profil Einkaufserlebnisse gestalten)

Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ

Brocki Volketswil, Industriestrasse 19, 8604 Volketswil

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV (Profil Einkaufserlebnisse gestalten)

Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ

TextilArt, Seestrasse 185, 8708 Männedorf

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV (Profil Einkaufserlebnisse gestalten)

Detailhandelsassistent/in EBA

Brocki Meilen, Seestrasse 799, 8706 Meilen

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV (Profil Einkaufserlebnisse gestalten)

Detailhandelsassistent/in EBA

Brocki Volketswil, Industriestrasse 19, 8604 Volketswil

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV (Profil Einkaufserlebnisse gestalten)

Detailhandelsassistent/in EBA

TextilArt, Seestrasse 185, 8708 Männedorf

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV

Elektroinstallateur EFZ

Berlinghoff + Rast AG, Im Ifang 12, 8307 Effretikon

Kontakt: Herr Heinz Joho, 052 355 35 15

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bewerbung schriftlich per Email an: info@berlinghoff-rast.ch

Elektroinstallateur/in

BERNAUER AG ELEKTRO-TELECOM-ICT, Stäfa und Rapperswil

Kontakt: Frau Piera Beatrice, 044 928 12 12

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

https://www.bernauer.ch/lernen-bei-bernauer/Hast du STROM IM BLUT?

Elektroinstallateur/in EFZ

Hustech Installations AG, 8608 Bubikon / 8640 Jona / 8045 Zürich

Kontakt: Herr Olaf Borutta, 044 936 64 64

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute Sek B

www.hustech.ch / borutta@hustech.ch, Gut in Geometrie, Mathe, Physik und Deutsch

Elektroinstallateur EFZ

Oberholzer AG, Pfäffikerstrasse 34, 8610 Uster / Spitalstrasse 190, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Roger Castricum, 0844 66 77 88

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute Sek B

Besuche uns auf www.oberholzer.ch

Elektroniker/in EFZ

MSW Mechatronikschule Winterthur, Zeughausstrasse 56, 8400 Winterthur

Kontakt: Frau Beatrice Bührer, 052 267 55 44

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Infos unter www.msw.ch

Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ

Pflegeheim SONNHALDE, Gerbistrasse 9, 8627 Grüningen

Kontakt: Frau Daniela Zulliger, Leiterin Ausbildung Pflege & Betreuung, 044 936 61 56

Lehrjahre: 2/3

Schnuppern möglich: ja / nach Absprache

Sek A oder B

Bewerbungen nehmen wir unter www.klinik- sonnhalde.ch/offene-stellen entgegen (jeweilige Lehrstelle anwählen)

Praktikant/in (FaBe)

Halbtagesspielgruppe Ameisinäscht, Tännbergstrasse 1, 8610 Uster

Kontakt: Frau Sylvia Seeholzer, 044 941 57 82

Lehrjahre: 1

Schnuppern möglich: ja

Sek A/B/C

Telefonischer Kontakt gewünscht, Dossier senden

Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Pascal Stöckli, 044 929 80 30

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Liegenschaftenverwaltung Gemeinde Pfäffikon, Hochstrasse 65, 8330 Pfäffikon

Kontakt: Herr Urs Andenmatten, 079 451 37 15

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Online: www.pfaeffikon.ch/dienste/verwaltung/lehrstellen

Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Frau Magdalena Skorup, 044 929 82 94

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ

Pflegeheim SONNHALDE, Gerbistrasse 9, 8627 Grüningen

Kontakt: Frau Daniela Zulliger, Leiterin Ausbildung, Pflege & Betreuung, 044 936 61 56

Lehrjahre: 2/3

Schnuppern möglich: ja / nach Absprache

Sek A oder B

Bewerbungen nehmen wir unter www.klinik-sonnhalde.ch/offene-stellen entgegen (jeweilige Lehrstelle anwählen)

Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ

Spitex Dürnten, Knecht-Wethli-Weg 1, 8632 Tann

Kontakt: Frau Daniela Hintermann

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung an: berufsbildung@spitex-duernten.ch

Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ

Pflegeheim SONNHALDE, Gerbistrasse 9, 8627 Grüningen

Kontakt: Frau Simone Meier, Leiterin Hotellerie, 044 936 62 13

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja / nach Absprache

Sek A oder B

Bewerbungen nehmen wir unter www.klinik-sonnhalde.ch/offene-stellen entgegen (jeweilige Lehrstelle anwählen)

Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ

Zentrum Breitenhof

Kontakt: Frau C. Wildberger

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Schriftliche Bewerbung mit Unterlagen an Frau C. Wildberger (www.breitenhof.ch/offene-stellen/Ausbildungen)

Fachfrau/-mann Textilpflege EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Dragan Vidovic, 044 929 83 39

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Gebäudeinformatiker/in

BERNAUER AG ELEKTRO-TELECOM-ICT, Stäfa und Rapperswil

Kontakt: Frau Piera Beatrice, 044 928 12 12

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

https://www.bernauer.ch/lernen-bei-bernauer/ Hast du STROM IM BLUT?

Gebäudereiniger/in EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Thorsten Elsholz, 044 929 83 04

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Gebäudetechnikplaner/in Lüftung EFZ

Wetter Heizung Lüftung AG, Usterstrasse 109, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Michael Steffen, 044 933 30 64

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf/Zeugnissen an m.steffen@wetter-wetzikon.ch

Gemüsegärtner/in EFZ

Beerstecher AG, Gemüsekulturen, Hochbordstrasse 15, 8600 Dübendorf

Kontakt: Frau Monica Dürst, 044 823 10 90

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Berufsfilm auf unserer Website zu finden. Bitte schriftlich bewerben.

Hauswirtschaftspraktiker/in EBA

Pflegeheim SONNHALDE, Gerbistrasse 9, 8627 Grüningen

Kontakt: Frau Simone Meier, Leiterin Hotellerie, 044 936 62 13

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja / nach Absprache

Sek B

Bewerbungen nehmen wir unter www.klinik- sonnhalde.ch/offene-stellen entgegen (jeweilige Lehrstelle anwählen)

Heizungsinstallateur/in EFZ

Leutenegger Installations AG, Industriestrasse 39, 8625 Gossau

Kontakt: Herr Bruno Hänsli, 044 936 65 65

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Besuchen Sie uns auf www.leutenegger-insta.ch

Hotelfachfrau/-mann EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Frau Carla Pajarola, 044 929 84 653

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Kältesystem-Monteur EFZ

Leutwyler Kühlanlagen AG, Im Neuegg 2, 8344 Bäretswil

Kontakt: Herr Lukas Leutwyler, 044 939 22 70

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder gute Sek B

Weitere Informationen unter www.kaeltemacher.ch

Kaminfeger/in EFZ

H. Stäheli Kaminfegergeschäft, Wermatswilerstrasse 14, 8610 Uster

Kontakt: Herr H. Stäheli, 044 942 27 27

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bewerbung per E-Mail: info@kaminfeger-uster.ch

Kauffrau/-mann (Profil E) EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Frau Khira Felchlin, 044 929 82 47

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Kaufmann/Kauffrau EFZ

Involvis, Auenstrasse 6, 8600 Dübendorf

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV

Kaufmann/Kauffrau EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Frau Beatrice Sandmayr

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Kauffrau/-mann EFZ

Künzli AG, Industriestrasse 2, 8625 Gossau

Kontakt: Frau Koller, 044 936 70 70

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A

Bitte schriftliche Bewerbung an Frau M. Koller. Lehrstelle ab August 2022 zu vergeben.

Koch/Köchin EFZ

Clienia Schlössli AG, Schlösslistrasse 8, 8618 Oetwil am See

Kontakt: Herr Ronald Meissner, 044 929 83 26

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Informationen zur Bewerbung: www.clienia.ch

Koch/Köchin EFZ

Pflegeheim SONNHALDE, Gerbistrasse 9, 8627 Grüningen

Kontakt: Herr Martin Isler, Leiter Verpflegung, 044 936 61 27

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja / nach Absprache

Sek A oder B

Bewerbungen nehmen wir unter www.klinik-sonnhalde.ch/offene-stellen entgegen (jeweilige Lehrstelle anwählen)

Koch/Köchin EFZ

Zentrum Breitenhof

Kontakt: Herr U. Reber, 055 250 75 92

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Schriftliche Bewerbung mit Unterlagen an Hr. U. Reber (www.breitenhof.ch/offene-stellen/Ausbildungen)

Kunststofftechnologe/-in EFZ

SKS AG Kunststoffe + Werkzeugbau, Hauptstrasse 59, 8637 Laupen ZH

Kontakt: Frau Yvonne Oldani, 055 256 50 14

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja, mit Lehrstellenbewerbung

Sek A, gute Sek B

Bitte vollständiges Bewerbungsdossier über unser Bewerbertool unter www.sks-laupen.ch einreichen.

Lebensmittelpraktiker EBA (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek B

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Lebensmitteltechnologe EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Logistiker EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: online bewerben

Gute Noten Sek B oder Sek A

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Logistiker/in EBA

Brocki Volketswil, Industriestrasse 19, 8604 Volketswil

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV

Maler/Malerin EFZ

Schaub Maler AG, Industriestrasse 9, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Rihter, 044 930 06 49

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bewerbung z. H. von Herrn Rihter oder wetzikon@schaub-zh.ch

Maurer/in EFZ

Dozza Bau AG, Schwäntenmos 13, 8126 Zumikon

Kontakt: Herr Rolf Müller, 044 914 40 40

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung an Herrn Rolf Müller senden.

Maurer/in EFZ

Künzli AG, Industriestrasse 2, 8625 Gossau

Kontakt: Herr Edelbauer, 044 936 70 70

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Bitte schriftliche Bewerbung an Herrn Edelbauer. Lehrstellen ab August 2021 und 2022 zu vergeben.

Maurer EFZ

Stucki Bauunternehmung AG, Strandbadstrasse 90, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Markus Stucki, 044 931 50 00

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

www.stucki.ag

Montage-Elektriker/in

BERNAUER AG ELEKTRO-TELECOM-ICT, Stäfa und Rapperswil

Kontakt: Frau Piera Beatrice, 044 928 12 12

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

https://www.bernauer.ch/lernen-bei-bernauer/ Hast du STROM IM BLUT?

Montage-Elektriker/in EFZ

Hustech Installations AG, 8608 Bubikon / 8640 Jona / 8045 Zürich

Kontakt: Herr Olaf Borutta, 044 936 64 64

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

gute Sek B

www.hustech.ch / borutta@hustech.ch, Gut in Geometrie, Mathe, Physik und Deutsch

Montage-Elektriker EFZ

Oberholzer AG, Pfäffikerstrasse 34, 8610 Uster / Spitalstrasse 190, 8623 Wetzikon

Kontakt: Herr Roger Castricum, 0844 66 77 88

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Besuche uns auf www.oberholzer.ch

Polymechaniker EFZ (m/w/d)

JOWA AG, Erlenwiesenstrasse 9, 8604 Volketswil

Kontakt: Herr Stefan Stäheli

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: online bewerben

Sek A oder gute Noten Sek B

https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-gruppe/lehrstellen

Polymechaniker/in EFZ

MSW Mechatronikschule Winterthur, Zeughausstrasse 56, 8400 Winterthur

Kontakt: Frau Beatrice Bührer, 052 267 55 44

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

Weitere Infos unter www.msw.ch

Produktionsmechaniker/in EFZ – 3 Jahre

Embru-Werke AG, Rapperswilerstrasse 33, 8630 Rüti

Kontakt: Frau Evelyn Ziegler, 055 251 13 30

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Bitte schriftliche Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@embru.ch

Sanitärinstallateur/in EFZ

Leutenegger Installations AG, Industriestrasse 39, 8625 Gossau

Kontakt: Herr Andreas Läderach, 044 936 65 65

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Besuchen Sie uns auf www.leutenegger-insta.ch

Schreiner/in EFZ Möbel/Innenausbau

Holz2, Im Tobel 5, 8340 Hadlikon (Hinwil)

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV

Schreinerpraktiker/in EBA Möbel/Innenausbau

Holz2, Im Tobel 5, 8340 Hadlikon (Hinwil)

Kontakt: Noveos InTake, 0800 00 22 22

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja

Lehrstelle nur möglich mit einer Kostengutsprache der IV

Schreinerpraktiker/in EBA – 2 Jahre

Embru-Werke AG, Bachtelstrasse 35, 8636 Wald

Kontakt: Frau Evelyn Ziegler, 055 251 13 30

Lehrjahre: 2

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Bitte schriftliche Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@embru.ch

Spengler/in EFZ

Leutenegger Installations AG, Industriestrasse 39, 8625 Gossau

Kontakt: Herr Simon Winiger, 044 936 65 65

Lehrjahre: 4

Schnuppern möglich: ja

Sek B

Besuchen Sie uns auf www.leutenegger-insta.ch

Strassenbauer EFZ

Stucki Bauunternehmung AG, Strandbadstrasse 90, 8620 Wetzikon

Kontakt: Herr Markus Stucki, 044 931 50 00

Lehrjahre: 3

Schnuppern möglich: ja

Sek A oder B

www.stucki.ag