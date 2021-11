Der verkaterte Weg einer jungen WG zum eigenen Unternehmen

In der Tumigerstrasse in Greifensee gibt es einen Arzt, die Feuerwehr und die Turtle-WG. Wer denkt, letzteres seien Mutantinnen und Mutanten, die in den Katakomben der Gemeinde Pizza fressen, ist irgendwo in einer US-Zeichentrickserie der 80er-Jahre hängengeblieben. Die Klingel mit der Aufschrift «Turtelgang» ist jedenfalls ganz überirdisch neben dem Eingang eines modernen Hausteils montiert. Doch klingeln ist unnötig, denn neben der Haustüre wartet bereits Jannik Rauin und raucht eine E-Zigarette.