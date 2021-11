Grünes Licht für Biodiversitätsprojekt

Das Biodiversitätsprojekt im Gebiet Rietwis in Mönchaltorf hatte einen harzigen Start. Anwohnerinnen und Anwohner zeigten sich insbesondere unzufrieden mit dem geplanten Spazierweg durch das Areal, wo ein Weiher mit einer Holzplattform und Sitzbänken gebaut werden soll. So befürchteten sie mehr Lärm und Abfall vor ihrer Haustüre.

Nun hat sich die Gemeinde mit den Anwohnern geeinigt. Statt einen neuen Weg zur Esslingerstrasse hin, also zur Hauptstrasse, durch das Gebiet zu bauen, soll jetzt der bestehende Flurweg als Verbindung umgenutzt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde. Drei Hochstammbäume sollen am Flurweg entlang gepflanzt werden.