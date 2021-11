Club- und Barbetriebe in Wetzikon kontrolliert

Die Feuerpolizei der Stadt Wetzikon und die Stadtpolizei Wetzikon führen regelmässig mit der Kantonspolizei Zürich Kontrollen in Gastronomiebetrieben durch. Die Betriebe werden stichprobenartig ausgewählt und vor Ort die Vorschriften überprüft.



Durch die Feuerpolizei wurde bei der letzten Kontrolle am Freitag, 29. Oktober 2021, insbesondere die Freihaltung und Kennzeichnung der Fluchtwege sowie die Einhaltung der jeweils zulässigen Personenbelegung kontrolliert. Bei kleineren Mängeln wie beispielsweise defekten Rettungszeichen oder fehlenden Feuerlöschern, wurde die kurzfristige Instandstellung verlangt.

Personensicherheit beeinträchtigt

In mehreren Fällen allerdings war die Sicherheit von Personen wesentlich beeinträchtigt. So wurden zugesperrte oder verbaute Notausgänge festgestellt und in zwei Betrieben konnten ungesicherte Gasflaschen aufgefunden werden. Ausserdem wurde ein baurechtlich nicht bewilligtes Fumoir festgestellt.



Im Zuge dieser Kontrollen wurde zusätzlich durch die Polizei festgestellt, dass in zwei Lokalen trotz Rauchverbot geraucht wurde und in zwei Betrieben ohne Gastwirtschaftspatent Alkohol ausgeschenkt wurde. Ebenfalls wurden in vier Lokalen Kunden bedient, die über kein Covid-Zertifikat verfügten.



Die betroffenen Kunden wurden vor Ort mittels einer Ordnungsbusse gebüsst. In allen Fällen werden die Betreiber an das Statthalteramt Hinwil verzeigt.