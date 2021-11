Am LWZO zeigen Lernende, was sie draufhaben

Mit der Entscheidung, den Anlass erneut virtuell durchzuführen, habe man sich aber nicht leichtgetan, sagt Enrico Müller, Vereinspräsident des LWZO. «Dieser Entscheid war aber nötig, da einerseits die Pfäffiker Mäss nicht stattfindet, in welcher der LWZO integriert gewesen wäre, und andererseits das Kontrollieren der Besucherinnen und Besucher bezüglich der Corona-Schutzmassnahmen einen zu grossen Aufwand dargestellt hätte.»

Online-Besuch für Schulklassen

Denn auch dieses Jahr stösst der Lehrlingswettbewerb bei den Schulklassen der Oberstufe auf grosses Interesse. «Rund 930 Schülerinnen und Schüler haben sich für einen Besuch am LWZO angemeldet. Da wären wir überfordert gewesen», sagt Müller. Der Austausch zwischen den Schulklassen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern findet nun online statt. Genauso wie die Gespräche zwischen den Lernenden und der Jury.

Während des diesjährigen Lehrlingswettbewerbs werden insgesamt 28 Arbeiten von 48 Lernenden präsentiert. Einige Absagen habe es wegen der Online-Durchführung zwar gegeben, doch ein Grossteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe den Entscheid positiv aufgenommen, sagt Müller. Natürlich sei der persönliche Kontakt nicht zu ersetzen, und der LWZO solle so bald wie möglich wieder physisch stattfinden. «Wir werden aber prüfen, wie wir unsere Erfahrungen mit dem Online-Wettbewerb in zukünftige Ausgaben einfliessen lassen wollen.»

Wie soll es weitergehen?

Wie es in Zukunft mit dem LWZO weitergeht, das ist auch Thema des Zukunftsworkshops, der am 12. November durchgeführt wird. Da es momentan viele Veränderungen in der Organisation gebe, wolle man eine Art Standortbestimmung durchführen und die Meinung von Externen über den Lehrlingswettbewerb einholen, sagt Müller. «Vielleicht kommt raus, dass man alles neu machen soll. Vielleicht muss man auch gar nichts verändern. Es ist völlig offen.»

Was sich auf jeden Fall ändert, ist, dass Enrico Müller nicht mehr dabei sein wird. Es ist für ihn sein letzter Lehrlingswettbewerb als Vereinspräsident. Was er sich für die Zukunft des LWZO wünscht? «Dass sich die Betriebe wieder vermehrt für den Anlass interessieren und sich Lehrlingsverantwortliche Zeit nehmen können, um ihre Lernenden an den Lehrlingswettbewerb zu schicken. Denn dadurch können sie viel lernen, und es ergeben sich gute Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft.»