Wegen Corona mehr Waffen ausgemistet

Die freiwillige Waffenrückgabe, die von der Kantonspolizei Zürich jährlich jeweils an einem der fünf Verkehrsstützpunkte des Kantons durchgeführt wird, wurde auch dieses Jahr rege genutzt. Zu den Spitzenzeiten trafen in Hinwil fast im Minutentakt Waffenbesitzer ein, die dankbar dieses niederschwellige Angebot in Anspruch nahmen.

Grundsätzlich können Waffen jederzeit auf sämtlichen Polizeiposten im Kanton Zürich abgeben werden. Doch die jährliche Spezialaktion stellt eine wichtige Ergänzung dar. «Mit dieser Rückgabemöglichkeit schaffen wir eine zusätzliche Motivation, dass Waffenbesitzer nicht mehr benötigte Waffen der Kantonspolizei abgeben», sagte Marcel Suter, Leiter der Sicherheitspolizei-Spezialabteilung der Kantonspolizei Zürich.

Vor allem Armeewaffen

Die besondere Rückgabeaktion für Waffen bietet die Kantonspolizei seit dem Jahr 2009 an. Der Löwenanteil der zurückgegebenen Waffen besteht aus Schusswaffen, insbesondere aus Gewehren. Ausgediente Armeewaffen fallen dabei besonders ins Gewicht.

Die alten Karabiner machen 38 Prozent aus, die Langgewehre 12 Prozent, die neuen Sturmgewehre nochmals 12 Prozent, hinzu kommen 15 Prozent private Gewehre und die restlichen 23 Prozent machen Armeepistolen und private Pistolen aus. Die Militärwaffen werden jeweils durch die Armee geschreddert und entsorgt, die übrigen Waffen durch die Kantonspolizei.

Corona bot Gelegenheit zum Ausmisten

Das Interesse, alte Waffen abzugeben, ist im laufenden Jahr stark gestiegen. Summiert man die Waffenrückgaben, die auf den Polizeiposten des Kantons getätigt wurden, so zeigt sich, dass 2021 ein Rekordjahr wird. Im laufenden Jahr wurden den Polizeikorps im Kanton Zürich bereits 7,5 Tonnen Waffen, Waffenbestandteile, Munition, Laserpointer und pyrotechnische Gegenstände zur fachgerechten Entsorgung übergeben, sagte Polizist Suter. Er vermutet, dass dies auch mit Corona zusammenhängt. «Die Leute hatten während der Pandemie wohl mehr Zeit, um Keller oder Dachböden zu entrümpeln.»

«Ich hatte diese Waffe rund 60 Jahre bei mir, bin nun aber froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist.» René Frauchiger, Hinwil

Birgit Hofmann, eine der wenigen Frauen, die die Möglichkeit zur Waffenrückgabe in Hinwil nutzten, war tatsächlich beim Ausmisten des Kellers auf ein altes Armeegewehr des Typs Karabiner 31 gestossen. Die Waffe hatte sie in alten Tüchern eingewickelt vorgefunden. «Es ist das Gewehr meines verstorbenen Vaters», sagte Hofmann. «Die Gelegenheit für die Rückgabe habe ich gleich genutzt», so die 55-jährige Wetzikerin erleichtert.

Mit Wehmut von alter Pistole getrennt

Nicht allen fällt die Rückgabe einer alten Waffe so leicht. Einige Überwindung kostete es zum Beispiel René Frauchiger aus Hinwil. Er brachte eine SIG 47 9-Millimeter-Armeepistole zurück. «Ich hatte diese Waffe rund 60 Jahre bei mir», erklärte der 78-jährige Rentner. «Ich bin nun aber froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist.»

Auch Leute, die mehrere Waffen besitzen und diese regelmässig nutzen, machten vom Angebot Gebrauch. Denn das Horten von Waffen ist mit Aufwand verbunden. «Als Jäger pflege ich alle Waffen, die ich nutze, sorgfältig», berichtete Paul Ramsauer aus Oberdürnten. Für ihn war die Rückgabe-Aktion eine willkommene Gelegenheit, um in seinem Waffentresor etwas Platz zu schaffen. Er gab unter anderem eine Schrotflinte und ein Stellmesser ab. «Ich möchte meine alten Waffen nicht vererben», so der 77-Jährige.

Meterlange Panzergranate abgegeben

Bis zum Ende der Aktion am Samstagvormittag kamen rund 300 Schusswaffen und gegen 300 Kilogramm Hieb- und Stichwaffen, Munition und Waffenbestandteile zusammen. Neben den unterschiedlichsten Langwaffen, Revolvern und Pistolen wurden ebenfalls pyrotechnische Gegenstände wie Feuerwerkskörper oder Sprengmittel abgegeben.

Unter den eingereichten Waffen und Gegenständen befanden sich auch einzelne Kuriositäten. So wurde zum Beispiel eine rund ein Meter lange Panzergranate abgegeben oder ein Zünder einer alten Kanone sowie eine als Spazierstock getarnte degenartige Stichwaffe. Aus der grossen Menge der gängigen Schusswaffen stach zudem eine Armbrust der Marke Wacker hervor.

An der jährlich stattfindenden freiwilligen Waffenrückgabe sowie auf den Polizeiposten können grundsätzlich alle Arten von Waffen abgegeben werden, auch illegale Waffen beziehungsweise solche, die illegal im Besitz sind. Dies, um das Angebot möglichst niederschwellig zu halten. Die Kantonspolizei ist nur dann dazu verpflichtet, Nachforschungen zu betreiben, falls eine Waffe abgegeben wird, mit der ein Delikt verübt worden ist.

