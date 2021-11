Gemeinde Bäretswil verschiebt Urnenstandort

Bäretswiler müssen ab dem 14. Februar 2022 ihre Stimme an einem anderen Ort abgeben. Bisher befand sich der Urnenstandort im Kindergarten Bettswil. Jetzt, da dieser in den Maiwinkel verschoben und die Liegenschaft verkauft wird, darf die Gemeinde dort keine Stimmen mehr entgegennehmen.



Der Gemeinderat hat beschlossen, den Urnenstandort per Ende Februar 2022 ebenfalls in den Maiwinkel zu verschieben. Urnengänger können am 13. Februar 2022 zum letzten Mal in Bettswil ihre Stimme abgeben.