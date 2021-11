Freiwilligenarbeit soll gefördert werden

Ob sich Menschen ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren, für ältere Menschen sorgen oder in der Notschlafstelle mithelfen: Jetzt soll Freiwilligenarbeit in Bäretswil mehr anerkannt werden. Gemäss einer Mitteilung des Gemeinderats startet Bäretswil ein Pilotprojekt. Es soll zum Zweck haben, dass bestehende Angebote der Freiwilligenarbeit koordiniert, vernetzt und aufeinander abgestimmt werden.



Weiter schreibt der Gemeinderat: «Wir möchten, dass das Potenzial von Freiwilligen in Bäretswil gefördert und entfaltet wird.» Um dieses Ziel zu erreichen, hat er das Konzept Freiwilligenarbeit und einen entsprechenden Kredit über 22‘000 Franken pro Jahr genehmigt. Das Pilotprojekt startet im 2022 und ist auf drei Jahre befristet.



Dazu soll eine Begleitgruppe bestehend aus verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, der Jugend und Familie, des Alters und der Kirchen und weiteren Beauftragten gebildet werden. Interessierte können sich bei Karin Edelmann, Leiterin Gesellschaft und Sicherheit, unter karin.edelmann@baeretswil.ch oder 044 939 90 69 melden.