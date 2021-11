Defekte Schaltanlage in Wolfhausen schuld

Kurz vor 8 Uhr ist laut den EKZ in Teilen der Gemeinden Wolfhausen, Bubikon und Dürnten der Strom ausgefallen. Ein Kurzschluss in einem Stromkasten der EKZ in Wolfhausen habe den Ausfall verursacht. Rund 900 Kunden seien heute Morgen vom Stromausfall betroffen gewesen.



Aufgrund giftiger Dämpfe, die bei einem Kurzschluss im Schaltkasten auftreten können, jedoch an der freien Luft pulverisiert und ungiftig werden, war die Feuerwehr vor Ort. «Aus Sicherheitsgründen durften die Kinder des Schulhauses Fosberg das Gebäude für wenige Stunden nicht verlassen», sagt Christoph Isler von der Feuerwehr Bubikon.



Laut der Kantonspolizei Zürich sei ein Messfahrzeug aufgeboten worden, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Substanzen freigesetzt worden sind. Das Problem sei inzwischen aber behoben und es bestehe keine Gefahr.