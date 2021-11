Dieser Raum räumt der Kreativität viel Platz ein

Wer in Rikon den Rohraum besuchen will, muss eine Weile suchen. Er befindet sich in einem der alten Industrietrakte der ehemaligen Spinnerei auf dem Gelände von Kuhn Rikon, bei der Zufahrt zur grossen Holzheizzentrale. Der Zugang ist etwas versteckt und erfolgt über eine Feuertreppe auf der Gebäuderückseite. Nur für Ortskundige ist er einfach zu finden.