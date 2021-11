Der Kanton saniert die Schmidrütistrasse in Turbenthal. Das gibt der Regierungsrat am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung bekannt. Die Zürcher Regierung hat hierfür eine Ausgabe von 5,16 Millionen Franken genehmigt.

Konkret geht es um den 3,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Weiler Auli und der Ortschaft Schmidrüti, welcher in schlechtem Zustand sei und umfassend instandgesetzt werden müsse. Die Schmidrütistrasse wurde in diesem Abschnitt in den 1960er Jahren ausgebaut. Letztmals wurden in den Jahren 2002 und 2004 bauliche Massnahmen vorgenommen. Die Fahrbahn weise Spurrinnen und Risse auf und auch die unteren Belagsschichten seien teilweise beschädigt, schreibt der Regierungsrat.

Sicherung mit Stützbauwerken

Damit die Verkehrssicherheit auch in Zukunft gewährleistet sei, werden die schadhaften Beläge und Randabschlüsse ersetzt. Teilweise wird auch die Fundationsschicht erneuert und der Strassenrand an verschiedenen Stellen mit Stützbauwerken gesichert.

Ebenso werden Abschnitte der Entwässerungsleitungen sowie einzelne Schächte ersetzt. In Schmidrüti wird zudem die bestehende Strassenbeleuchtung den gültigen Standards angepasst.

Gemeinde ersetzt Wasserleitung

Wie der Regierungsrat weiter schreibt, nutzt die Gemeinde Turbenthal die Strassensanierung, um die Wasserleitung im Abschnitt zwischen den Weilern Kellersacher bis Freckmünd zu erneuern und eine neue Schmutzwasserleitung zu erstellen.

Die Bauarbeiten beginnen Mitte April 2022 und dauern voraussichtlich bis Oktober 2022. Im Sommer 2023 werden dann die umfangreichen Belagsarbeiten ausgeführt.

Während den Bauarbeiten im 2022 wird der Verkehr mit Lichtsignalanlagen durch die jeweiligen Baubereiche geführt. Für die Belagsarbeiten im 2023 wird die Schmidrütistrasse abschnittsweise gesperrt. (hug)