Bubiker Bevölkerung gibt Gemeinderat einen Korb

Die Bubiker Gemeindepräsidentin Andrea Keller (parteilos) ist enttäuscht und ratlos. Am Samstag, 6. November, hätte in Bubikon die «Mach Mit»-Ideen Werkstatt stattgefunden. Aufgrund von mangelndem Interesse musste der Workshop abgesagt werden.

Was war die Idee dieses Workshops?

Andrea Keller: Wir wollten mit der Bevölkerung zusammen unsere Begegnungsorte, Naturräume und Zentrumsplätze gestalten. Es ging darum, Ideen zu suchen für diese Plätze und darum, wie man unsere Gemeinde noch attraktiver machen könnte. Der Anlass hätte bereits im Mai 2020 stattfinden sollen. Aufgrund von Corona musste er verschoben werden. Eine Online-Veranstaltung wollten wir nicht.

Wer steckte hinter dieser Ideen-Werkstatt?

Es war uns von Anfang an ein Anliegen, dass das nicht der Gemeinderat vorbereitet, sondern dass schon die ersten Schritte aus der Bevölkerung kommen. Severin Länzlinger (Vorsteher Soziales, Anm. der Redaktion) und ich hatten vor bald zwei Jahren den Auftrag Bürgerinnen und Bürger anzufragen, ob sie sich beteiligen und an diesem Projekt mitarbeiten wollen. Am Ende waren es acht Personen aus der Bevölkerung, die ihre Mitarbeit angeboten haben. Diese Arbeitsgruppe hat den Anlass dann in etlichenSitzungen vorbereitet. Sie schauten, welche Orte und Plätze in Frage kommen und was die Fragestellung am Anlass selber sein könnte.

Wie war das Echo aus der Bevölkerung auf diesen Anlass?

Leider extrem klein. Wir hatten uns ein unterstes Limit an Teilnehmenden gesetzt. Obwohl wir dieses mehrmals nach unten korrigierten, erreichten wir es nicht. Wir haben die Anmeldefrist um eine Woche verlängert. Wir schrieben alle Vereine an, alle Parteien, die Elternmitwirkung. Wir haben Werbung gemacht und uns sogar bereit erklärt, etwas an Corona-Tests zu zahlen, damit wirklich keine Hürde vorhanden ist. Wir wollten diese Ideen-Werkstatt nicht begraben, ohne alles probiert zu haben. Aber das hat alles nicht gefruchtet. Wir mussten die Veranstaltung schweren Herzens absagen, da das Resultat mit einer so geringen Teilnehmerzahl einfach nicht aussagekräftig gewesen wäre.