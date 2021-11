Was Gymi-Schüler von einer Grossbäckerei lernen können

Rund 100 Besucherinnen und Besucher fanden sich am Dienstagabend in der Aula der Kantonsschule Uster ein, um der Projektpräsentation von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus dem Freifach Wirtschaft und Recht beizuwohnen. Diese hatten zum erstmals in dieser Form stattfindenden Anlass des Wirtschaftsnetzwerks «Fokuswirtschaft» geladen.

Alexa Bezel und ihre Kollegin Deborah Paoletti unterrichten beide an der Kantonsschule Uster Wirtschaft und Recht. Die beiden engagierten Frauen sind die Initiantinnen mehrerer Austauschgefässe des schuleigenen Wirtschaftsnetzwerks « Fokuswirtschaft» (siehe Box).

Alexa Bezel betont, dass an der Schule zwar viele relevante Inhalte unterrichtet und vermittelt würden, doch fehle es letztlich am Zugang zur Praxis, also zur realen Arbeitswelt. «Wir sind jedoch darauf angewiesen, dass uns die Wirtschaft einlädt oder besucht. Erst eine bessere Vernetzung eröffnet diese Chancen», sagt Bezel. Der Einblick in die Praxis biete wertvollere Einsichten, als wenn man im Unterricht gelegentlich Beispiele aus der Praxis betrachte.

Mini-Unternehmen gegründet

Seit Beginn des Schuljahres seien Schülerinnen und Schüler der vierten und fünften Gymnasialstufe daran, ein Mini-Unternehmen zu gründen und zu führen. Die 15- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schüler in diesem Freifach namens «YES - Gründe dein Unternehmen» hätten sich in den zwei vergangenen Monaten ziemlich reingehängt.

Verschiedene Austauschgefässe



Das Wirtschaftsnetzwerk « Fokuswirtschaft» will künftig auf verschiedenen Ebenen Austauschgefässe installieren. Neben der nun erstmals durchgeführten Netzwerkveranstaltung, die einmal im Jahr stattfinden soll, sind künftig auch Unternehmensbesichtigungen geplant, dies einmal pro Semester. Ebenfalls regelmässig sind ein Wirtschafts-Zmittag, eine Wirtschaftswoche sowie Maturitätsarbeiten mit Praxisbezug angedacht.

Die drei Gruppen, bestehend aus fünf bis sieben Schülerinnen und Schülern, hatten am Dienstagabend vor einem interessierten Publikum ihren ganz grossen Auftritt: Es galt die für die Dauer eines Jahres gegründete eigene Firma zu präsentieren. Die jungen Wirtschaftsbosse, männlich und weiblich, trugen gemäss ihrer Aufgabe in der Firma - zum Beispiel Firmen-, Finanz- oder Marketingchef - ihre aus den englischsprachigen Begrifflichkeiten abgeleiteten Kürzel. Die jungen Menschen referierten kompetent über Erkenntnisse aus ihrem Zuständigkeitsbereich.

Die drei Gruppen warben für die von ihnen entwickelten Produkte. Sie strichen die Vorzüge dieser hervor: Das Dosenfondue namens «Alpedose» soll vor allem Outdoor-Begeisterte ansprechen, das Säcklein mit den getrockneten Früchten soll jene überzeugen, die vermehrt auf einen gesunden Snack setzen wollen, und die trendige kleine Tasche für Leute, die alle wichtigen Dinge, zum Beispiel auch das Handy, stets dabei haben wollen, aber keine grössere Tasche herumschleppen möchten, dürfte sicher auch ein Renner werden.

Wichtige Investorensuche

Im Anschluss an die Präsentation in der Aula durften die Führungscrews der drei Mini-Unternehmen auch noch auf Investorensuche gehen und Anteilscheine an der Firma verkaufen. Diese Möglichkeit wurde vom Publikum rege genutzt.

«Blätterteigt erlebte während der Corona-Pandemie gar einen richtigen Hype.» Barnabas Hayn, «Jowa»-Betriebsleiter

Szenenwechsel. Eine Grossbäckerei wie es die in Volketswil domizilierte «Jowa» darstellt ist mehr als «nur» eine Bäckerei. «Jowa»-Betriebsleiter Barnabas Hayn zeigte in seinem Referat zum Thema «Ein Brötchen, zwei Brötchen - 100'000 Brötchen» auf, in welchen Dimensionen Produkte des Alltages produziert werden. Die «Jowa», ein Unternehmen der Migros, produziere zum Beispiel täglich 120'000 Toastbrote. Oder Blätterteig in Massen. «Dieses Produkt erlebte während der Corona-Pandemie gar einen richtigen Hype», offenbarte Hayn.

Der Rat an die Jungen

Alina Degen, die das Mini-Unternehmen namens «Cips» mitbegründet hat, war beeindruckt vom Prozess, der benötigt wird, um zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. «Der heutige Anlass ermöglichte mir viele neue Einsichten. Ich finde es wichtig, dass wir so regelmässig ins Gespräch mit der Wirtschaft kommen können», meinte die Ustermerin.

Der «Jowa»-Betriebsleiter attestierte den Jungunternehmern viele positive Ansätze. «Vermisst habe ich einzig, dass ich zwar wusste, was das Produkt kosten sollte, aber nicht, welche Menge es in der Verpackung hat», sagte er. Es sei enorm wichtig, den Kunden abzuholen und ihn auch vom Wert eines Produktes zu überzeugen, riet Hayn den jungen Firmenchefs.