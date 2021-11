Ustermer Taxiunternehmen verliert Standplatz am Bahnhof

Es ist ein harter Schlag für die beiden Ustermer Taxiunternehmer Malgorzata Perz-Hug und ihren Ehemann Giordano Hug: Nach 22 Jahren haben sie ihren Standplatz am Bahnhof Uster verloren. Die SBB hatte im Frühling allen Mietern die Taxiplätze gekündigt und diese per 1. November neu vergeben. Den Zuschlag erhielten zwei auswärtige Unternehmen aus Wetzikon und Kloten. «Megi’s Taxi» von Perz-Hug ging dabei aber leer aus und darf seit Montag nicht mehr auf einem der drei Standplätze am Bahnhof auf Kundschaft warten.