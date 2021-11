Sind Pneuhäuser im Oberland gewappnet für Lieferengpässe?

Die Vorbereitungen für den Winter sind in den Pneuhäusern in vollem Gange. Zwei Drittel der Kundenautos vom Pneuhaus Schaufelberger hätten bereits von Sommer- auf Winterreifen gewechselt, so Stefan Schaufelberger, der Geschäftsleiter des gleichnamigen Unternehmens. Wer jedoch seinen abgefahren Reifensatz noch erneuern muss, auf den wartet möglicherweise eine unangenehme Überraschung.