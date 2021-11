Dübendorfer Gemeinderat winkt Gelder für Kino durch

Die Dübendorfer Bevölkerung darf auch in Zukunft auf ihr Kino mit Dorfcharakter zählen. Der Verein Kino Orion in Dübendorf wird weitere drei Jahre vom Stadtrat finanziell unterstützt.

Der jährliche Betrag wird mit 50‘000 Franken sogar doppelt so hoch sein wie noch die letzten drei Jahre. Das hat der Gemeinderat an seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) sieht darin jedoch den Maximalbeitrag, wie Patrick Walder (SVP) als Sprecher festhielt