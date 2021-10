«Szenen einer Gemeinde» nach 50 Jahren zu sehen

Damalige Neuheiten wie beispielsweise der Bauboom in Effretikon, der erste Selbstbedienungsladen, ein Popkonzert, ein moderner Coiffeursalon, eine neue Kinderkrippe und Traditionelles wie eine Stammtischrunde, die Illauer Chilbi, ein Blasmusikkonzert, eine Viehschau, eine Samariter- oder eine Feuerwehrübung prallten in dieser Umbruchszeit um 1970 in Illnau-Effretikon aufeinander.

Reportagen aus allen Gemeinden des Kantons Zürich