Massbier und Brezen in Pfäffikon

Am Freitag und am Samstag galten Lederhosen und Dirndl als Dresscode im Chesselhuus in Pfäffikon. Bereits zum vierten Mal fand das Oktoberfest dort statt.

Für Unterhaltung sorgten die Band Just Two in Kombination mit der Pfäffikerin Gery Ninaus. Ihr Repertoire führte quer durch die ganze Schlager-, Rock-, Pop- und Blues-Palette. Unterstützt wurde die Band zudem vom russiker Dj Elk und Swen Tangl.