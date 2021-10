Stehen die Osterrennen vor dem Aus?

Das Fehraltorfer Osterrennen ist mit seinen bis zu 12'000 Zuschauern einer der wichtigsten wiederkehrenden Anlässe in der Region – der Besuch für viele Einwohner eine Tradition. Eine Weiterführung nach zwei Jahren Pause scheint nun gefährdet.



Gemäss einer Medienmitteilung der Veranstaltenden meldete sich am Donnerstagnachmittag eine Person beim Organisationskomitee und teilte mit, dass der Bauer Hanspeter B. dabei sei, Land umzupflügen, das in die Rennbahn reiche. Ein Augenschein vor Ort hat diese Tatsache bestätigt.



Die Rennbahn der Pferdesportanlage Barmatt sei dabei so geschädigt worden, dass das Osterrennen im Frühling 2022 abgesagt werden müsse.

Vor den Kopf gestossen

Wie Claudia Spitz, Medienverantwortliche der Veranstaltung, schreibt, steht das Land im Besitz von Hanspeter B. Seit den 1930er-Jahren habe es dem Pferderennen stets zur Verfügung gestanden und der Bauer sei dafür entschädigt worden.



Das könne laut Spitz das Ende des 75-jährigen Osterrennens in Fehraltorf bedeuten, wenn der Bauer das Land in Zukunft für eigene Zwecke nutze.



Auch für die Gemeinde ist das Vorgehen des Bauern ein Schock. Gemeinderat Fritz Schmid (parteilos) sagt dazu: «Für die Gemeinde wäre das ein Riesenverlust. Der Gemeinderat bedauert, dass ein Einzelner einen solchen Anlass für tausende Bewohner der Region einfach vernichten kann.»



Auch OK-Präsident Urs Schenkel ist wie vor den Kopf gestossen: «Wir vom Organisationskomitee Pferderennen und vom Reitverein von Kempttal können nicht fassen, dass eine einzelne Person eine über 75-jährige Tradition und eine Arbeit, die über Generationen geleistet wurde, auf diese Weise vernichtet. Der Anlass war auch für alle Dorfvereine ein wichtiger Fixpunkt. Ihre Mithilfe war für die Osterrennen unentbehrlich und wurde finanziell gut entschädigt. Diese Gelder fehlen ihnen nun.»