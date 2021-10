Schlatter verzichten auf Mehrwertausgleich

31 Stimmberechtigte haben sich am Donnerstagabend in der Turnhalle des Schulhauses Reutern in Schlatt eingefunden. Die Versammlung hatte zwei Geschäfte zu beraten.

Erstens ging es um den Antrag des Gemeinderats, auf die Einführung eines kommunalen Mehrwertausgleichs zu verzichten. Zweitens stand die Verabschiedung der überarbeiteten und auf den neuesten Stand gebrachten Bau- und Zonenordnung an.