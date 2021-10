Wäre ein Giswil-Szenario auch im Oberland möglich?

Ein Corona-Fall in Giswil beschäftigt die Schweiz. Innert wenigen Tagen verstarben rund neun Bewohnerinnen und Bewohner eines Altersheims in Giswil OW, mehrere sind in Isolation. In Wetzikon wäre ein solcher Fall nicht möglich, meint der Leiter des Alterswohnheims Am Wildbach in Wetzikon.