Neue Kulturstätte für Hinwil

Marco Schneider ist in seinem Leben schon viel herumgekommen. In Hinwil möchte der 42-Jährige mindestens für die nächsten drei Jahre sesshaft werden. «Ich bin in der Theaterszene aufgewachsen, deshalb habe ich bereits in meiner Kindheit viel gesehen und fühle mich wohl darum in der kreativen Welt seit jeher zuhause», sagt Schneider. Auch Ballett und Tanz waren einst seine Leidenschaften.