«In Wetzikon wäre ein Giswil-Szenario nicht vorstellbar»

In einem Altersheim in Giswil starben innert drei Wochen neun Bewohnerinnen und Bewohner an Corona. Wie verschiedene Medien berichten, habe das Personal im betroffenen Altersheim auf das Tragen von Masken verzichtet. Der Geschäftsführer des Heims sagte am Mittwoch an einer Medienkonferenz, man sei davon ausgegangen, dass die Maskenempfehlung des Bundesamts für Gesundheit BAG eine Empfehlung sei und man deshalb Spielraum habe. Erst als man gemerkt habe, dass es kritisch wird, habe man die Masken wieder getragen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Obwalden.

Wir haben Retus Giger, Leiter des Alterwohnheims Am Wildbach in Wetzikon nach seiner Einschätzung der Lage in seinem Heim gefragt.

Ist so etwas wie in Giswil auch im Altersheim Am Wildbach vorstellbar?

Retus Giger: Im Alterswohnheim Am Wildbach ist ein solches Szenario wie in Giswil nicht vorstellbar. Wir halten uns strikte an die vorgegebenen Sicherheits- und Schutzmassnahmen der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. Sowohl unser Hygienekonzept als auch unser Covid-19-Schutzkonzept bestehen in der Praxis und werden von den Mitarbeitenden gelebt. Deshalb haben wir auch keine Angst, dass bei uns etwas ähnliches passieren könnte.

In Giswil heisst es, das Maskentragen für das Personal sei Auslegungssache – man habe darauf verzichtet. Wie wird es bei Ihnen gehandhabt?

Im Alterswohnheim Am Wildbach besteht eine Maskentragpflicht für das Personal, die auch eingehalten wird.