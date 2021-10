Frauchigers mussten noch einmal über die Bücher

Es sind Bilder, die nicht so schnell vergessen gehen. Am 10. Februar 2020 wütete ein Feuer im Weiler Unterer Wolfsberg in Bauma und vernichtete ihn fast komplett. Fünf Häuser brannten bis auf die Grundmauern nieder. Von der Katastrophe betroffen waren auch der Landwirt Remo Frauchiger und seine Frau Christina.