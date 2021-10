Der Freudwiler Veloweg wird Tatsache

Lange mussten die Freudwiler auf ihren Veloweg warten. Denn dieser ist seit dem Jahr 2007 ein Politikum in Uster. Doch nun geht alles ganz schnell: Wie die Stadt Uster in einer Mitteilung schreibt, könne der Rad- und Gehweg nach langer Planungszeit nun erstellt werden. Alle Bewilligungen liegen mittlerweile vor und die Bauarbeiten starten bereits am Montag, 8. November.

Damit findet eine 14-jährige Planungszeit ihr Ende. Ursprünglich hatte der ehemalige Gemeinderat Werner Hürlimann (SVP) ein entsprechendes Postulat eingereicht, weil er sich um die Sicherheit der Schulkinder auf der kurvenreichen Strasse sorgte.

Danach tat sich lange nichts, bevor ein jahrelanges Hin und Her folgte. 2012 wurde eine erste Vorstudie ausgearbeitet. Im Jahr darauf erteilte die Stadt zwar den Auftrag zur Ausarbeitung eines Bauprojekts, doch die Ausführung wurde aufgrund der Koordination mit Projekten des Kantons lange Zeit zurückgestellt.

Zu dieser Zeit war der Kanton noch damit beschäftigt, den Richtplan zu überarbeiten. Im November 2019 gab er bekannt, dass er den Radweg in sein Velonetz aufnehmen wird. Ein Jahr später genehmigte der Regierungsrat das Bauprojekt sowie den Kredit in der Höhe von 1,8 Millionen Franken. Die Stadt Uster muss deshalb nur noch die Kosten für die Nebenanlagen – Pferdewege und Übergänge – in der Höhe von 200‘000 Franken tragen. Der Kanton beabsichtige gar, den Veloweg mittelfristig von Freudwil bis nach Fehraltorf zu verlängern, wie die Stadt weiter schreibt.

Der Bau des Weges erfolgt in mehreren Etappen. Die erste davon beginnt gemäss Stadt am Montag, 8. November und dauert bis am 17. Dezember. Dabei werde der Abschnitt des Rad- und Gehweges zwischen der Kiesgrube und dem Ortseingang Freudwil erstellt. Für die Bauarbeiten und die Verkehrsführung sei die Installation einer Lichtsignalanlage notwendig. Die Zu- und Wegfahrten von Uster nach Freudwil blieben während dieser Zeit für alle Verkehrsteilnehmer offen.

Zu mehr Einschränkungen wird es während der zweiten Etappe kommen. Ab dem 5. Januar bis im Sommer 2022 wird der Rad- und Gehweg zwischen der Kiesgrube und der Pfäffikerstrasse erstellt. Während dieser Zeit soll die Freudwilerstrasse für den motorisierten Verkehr gesperrt werden, wie die Stadt schreibt. «Für Velofahrer und Fussgänger wird eine Seite der Strasse zur Benutzung abgesperrt. So bleibt auch der Schulweg während der Bauarbeiten offen.» Für den motorisierten Verkehr werde eine Umfahrung über die Chammerholz-/Fehraltorferstrasse in Wermatswil und über die Näniker-/Winterthurerstrasse eingerichtet.