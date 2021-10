Baustelle in Sennhof sorgt für Stau im Tösstal

Seit Montag müssen sich Autofahrer, die zwischen Kollbrunn und Winterthur unterwegs sind, in Geduld üben. In Winterthur-Sennhof sind zu Stosszeiten Staus mit langen Wartezeiten vorprogrammiert. Der Grund: ein Lichtsignal an der Tösstalstrasse.

Auf dem Abschnitt Zufahrt SBB-Bahnhof bis Stadtgrenze wird gebaut, und zwar voraussichtlich bis am 17. Dezember. Stadtwerk Winterthur saniert in dieser Zeit den Kanal, wobei es eine Wasserleitung aus dem Jahr 1967 ersetzt. So steht es in einer Baustellen-Info, die auf der Internetseite der Stadt Winterthur aufgeschaltet ist.

Keine Umfahrung möglich

Die Platzverhältnisse sind auf besagter Etappe sehr beschränkt. Deswegen muss der Verkehr während der gesamten Bauzeit mittels Lichtsignalanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Umfahrungsmöglichkeiten gibt es keine.

Ein Blick aus der S26 zu Stosszeiten auf die Tösstalstrasse zwischen Sennhof und Kollbrunn zeigt, dass der Verkehr bis nach Kollbrunn rückstaut. Der Stau wird auch bei der Live-Verkehrsinfo vom Touring Club Schweiz (TCS) erwähnt. (agy)