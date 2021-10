Uster spricht mehr Stipendiengelder für Musikschüler

In Uster müssen Eltern, die ihre Kinder in den Musikunterricht schicken, derzeit etwas tiefer in die Tasche greifen als in umliegenden Gemeinden: So weist die Musikschule Uster Greifensee (MSUG) im Vergleich zu anderen Musikschulen die zweithöchsten Elternbeiträge im ganzen Kanton Zürich auf.