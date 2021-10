So steht es um die Wetziker Kulturgarage

Langsam, aber sicher ist erkennbar, was der Raum an der Bahnhofstrasse 24 in Unterwetzikon bald hergeben soll. Noch fehlen zwar Anschlüsse für Elektrogeräte und die geplante Bar muss eingebaut werden. Was jedoch feststeht: Eine Party um Neujahr herum wird den Startschuss für die Wetziker «Garage» sein.



Danach ist der rund 300 Quadratmeter grosse Raum jeweils von Mittwoch bis Samstag für alle geöffnet, möglichst programmbehaftet und an den restlichen Tagen zu mieten.