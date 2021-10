Tösstaler Restaurants spüren die Zertifikatspflicht

Inzwischen ist es mehr als einen Monat her, seit die Zertifikatspflicht in Restaurants, Kinos, Fitnesszentren und weiteren Angeboten in Innenräumen gilt. Seit dem 13. September bestimmt das Covid-Zertifikat auch den Alltag in Tösstaler Restaurants. Diese verzeichnen wegen der Zertifikatspflicht Umsatzeinbussen. Doch nicht alle sind gleich betroffen.