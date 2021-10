Strahlende Kinderaugen am Plauschturnier

Fasnacht ist noch weit entfernt und dennoch fühlt man sich am Samstag auf der Anlage im Gmeiwerch wie mitten in einem bunten Karnevalumzug. Da wuseln Hexen, Piraten und Astronauten zwischen den Festbänken hindurch, und eine Ballerina isst genüsslich einen Hot Dog. Nein, wir sind tatsächlich nicht an der Fasnacht, aber an einem mindestens ebenso kreativen Anlass: Dem Plauschturnier in Turbenthal.