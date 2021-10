Das Zürcher Gedächtnis zu Besuch in Wila

Am Samstagnachmittag zeigte sich, was ein gut funktionierendes Netzwerk ist. Vereinsmitglieder der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich kamen nämlich zu Besuch ins Zürcher Oberland. Strippenzieher für diesen Anlass war der Präsident der Wilemer Ortsmuseumskommission, Wolfgang Wahl.