Das Siegerprojekt für die Alterswohnungen im Luppmenpark steht fest

Das Siegerprojekt für den Bau von Alterswohnungen im Luppmenpark in Hittnau trägt den Namen «Boule». Die Jury hat es einstimmig zum Gewinner erkoren. Am Freitagabend wurde es der Bevölkerung in der Turnhalle Hermetsbüel präsentiert. Rund 30 Hittnauer konnte Gemeindepräsidenten Carlo Hächler (FDP) am Anlass begrüssen, um ihnen zusammen mit dem Vorsitzenden der Jury, dem Architekten Antti Rüegg, das Siegerprojekt vorzustellen. Rüegg ist Mitglied der Metron Architektur AG mit Sitz in Brugg.