Jetzt steht fest: Ustermer Alterszentrum Rosengarten schliesst

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uster, wenn» entbrannte am Mittwochabend die Diskussion um eine allfällige Schliessung des Alterszentrums Rosengarten in Uster, das im Besitz der Stadt Zürich ist. «Ich bin wütend», schreibt eine Userin, die sich daran stört, dass sie diese Nachricht aus dem Nichts erhalten habe.