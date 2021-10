«Die Allgemeinmedizin als Fachrichtung wird oft belächelt»

Herr Kasina, Sie sind viel in der Welt herumgekommen und jetzt im beschaulichen Wila angekommen. Warum sollte es gerade dieser Arbeitsort sein?

Rafal Kasina: Genau, ich bin in Kanada geboren, habe in Polen und Frankreich studiert, zeitweise auch Praktika in den USA gemacht und dann meine Ausbildung in der Schweiz absolviert. Seit 2011 wohne ich hier und durfte hier in grossen und kleinen Spitälern und zuletzt in einer grösseren Praxis arbeiten.