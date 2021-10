Übergang beim Bahnhof Bauma mehrere Tage gesperrt

Auf der Sternenbergstrasse müssen am Bahnübergang in Bauma Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden. Das schreibt das Tiefbauamt des Kanton Zürich in einer Baustelleninformation. Für diese Arbeiten müsse der Bahnübergang aus Qualitätsgründen sowie der Arbeits- und Verkehrssicherheit gesperrt werden.