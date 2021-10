Aus dem Wäschekorb geplaudert

Was stören die mich schon wieder? Sie glauben, ich habe das Klicken beim Fotografieren nicht gehört. Als ob ich taub wäre. Sie sollen mich doch in Ruhe lassen. Das Beste ist, ich tue nicht dergleichen, stelle mich tief schlafend. Wahrscheinlich ist ihnen wieder langweilig und sie wollen spielen. Dann schmeissen sie mir einen Wollknäuel oder so hin, und denken, ich denke, es sei eine Maus.»